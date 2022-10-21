ESTATE INFINITA, FINE SETTIMANA CON PICCHI DI OLTRE 30°C

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato con temperature in graduale aumento.Nelle prossime ore, come ormai da alcuni giorni, un robusto campo anticiclonico continu...

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato con temperature in graduale aumento.

Nelle prossime ore, come ormai da alcuni giorni, un robusto campo anticiclonico continuerà a proteggere gran parte del Mediterraneo, compresa la nostra isola garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Tra sabato e domenica, la presenza di un vortice di bassa pressione di origine atlantica ad ovest del Portogallo, favorirà un ulteriore rinforzo del campo alto pressorio, richiamando aria particolarmente mite dal nord-Africa che provocherà un aumento delle temperature.

Situazione che non è destinata a cambiare la prossima settimana; anzi, specie nella prima parte, è atteso un ulteriore aumento delle temperature con valori tipici di fine estate.

VENERDÌ 21 ottobre

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola; dal pomeriggio qualche velatura di passaggio specie sui settori centro-settentrionali.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori massimi che minimi, qualche grado oltre le medie stagionali.

Venti deboli in prevalenza di scirocco, variabile sulle coste tirreniche.

Mari in generale poco mossi, mosso il Canale di Sicilia occidentale.

SABATO 22 ottobre

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola con al più il passaggio di qualche nube alta.

Temperature in aumento sia nei valori massimi che minimi, specie nella seconda parte di giornata.

Venti deboli in prevalenza di ostro, variabili sulle coste tirreniche.

Mari in generale poco mossi, mosso il Canale di Sicilia occidentale e il basso Ionio.

DOMENICA 23 ottobre

Giornata all’insegna del cielo sereno o velato da nubi alte su tutti i settori.

Temperature in ulteriore aumento sia nei valori massimi che minimi, con punte di 30°C nelle zone interne del catanese.

Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari calmi o poco mossi.