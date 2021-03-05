I Carabinieri della Stazione di Viagrande, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania...

ESTORSIONE A SANTA VENERINA: ARRESTATO ESPONENTE DEL CLAN LAUDANI

della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 59enne Giovanni Costantino, di Aci Bonaccorsi.

L’uomo, alias “Nuccio u cannaleri”, personaggio di rilievo del clan mafioso dei Laudani intesi “Mussi i’ ficurinia”, dovrà espiare la pena di 3 anni, 9 mesi e 25 giorni di reclusione per aver commesso il reato di estorsione nella frazione Linera del Comune di Santa Venerina fino al mese di luglio del 2010 e, pertanto, è stato associato al carcere di Siracusa.