ETNA. 13° PAROSSISMO IN ARRIVO. L”INGV: IN CORSO ATTIVITÀ STROMBOLIANA, TREMORE IN AUMENTO

L'Etna pronto al 13º parossismo???

Dalle ore 21.10 si osserva la ripresa dell'attività stromboliana al cratere di Sud-Est e l'ampiezza media del tremore vulcanico mostra un incremento portandosi su valori alti.

Il vento soffia, come di consueto, verso est - sud-est, con un po' di fluttuazioni nel corso delle prossime ore, e quindi se ci sarà ricaduta di materiale piroclastico, colpirà le solite zone, nella fascia di Milo, Giarre, Riposto, Torre Archirafi, al margine della ricaduta Zafferana etnea e Santa Venerina., già riempite di cenere e lapilli più volte durante alcuni dei parossismi precedenti.

COMUNICATO INGV ORE 22.57

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle telecamere di sorveglianza si osserva dalle 20:10 UTC circa la ripresa dell'attività stromboliana al cratere di Sud-Est. Contestualmente continua l'attività stromboliana alla Voragine, Bocca Nuova e Cratere di Nord-Est. L'ampiezza media del tremore vulcanico mostra un incremento portandosi su valori alti. Le sorgenti del tremore sono localizzate al CSE ad una profondità di circa 2.5 km s.l.m.. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso. Non si osservano variazioni significative nei segnali di deformazione

dalle reti GNSS e clinometrica.