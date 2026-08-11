Etna, aeroporto di Catania: arrivi sospesi fino alle 19, partenze consentite dalla pista 08
Estesa la chiusura del settore C1 per l’attività dell’Etna e la situazione dei venti. Le partenze restano consentite dalla pista 08.
Nuovo aggiornamento sull’operatività dell’aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera.
Considerata anche la situazione dei venti, è stata disposta l’estensione della chiusura del settore C1. Di conseguenza, gli arrivi all’aeroporto di Catania restano sospesi fino alle ore 19 di oggi, 11 agosto.
Le partenze sono invece consentite dalla pista 08.
La situazione continua dunque a creare pesanti disagi per chi deve viaggiare da e verso lo scalo etneo, in una giornata già caratterizzata da modifiche e limitazioni all’operatività aeroportuale legate all’eruzione dell’Etna.
Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, poiché ritardi, cancellazioni o variazioni potrebbero interessare diversi collegamenti.
La situazione resta in continua evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.