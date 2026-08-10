⚠️ ⚠️ ETNA, AEROPORTO DI CATANIA CHIUSO FINO A DOMAN ALLE ORE 06 I: STOP A TUTTI I VOLI

La cenere vulcanica costringe a prolungare la chiusura degli spazi aerei. Voli sospesi fino alle 6 dell’11 agosto: passeggeri invitati a verificare lo stato del proprio volo

La situazione legata all’attività eruttiva dell’Etna continua a creare disagi al traffico aereo. A causa della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest, nel settore C1, oltre alla chiusura del settore B2.

La conseguenza è un ulteriore aggravamento delle limitazioni operative all’aeroporto di Catania. Sono infatti sospesi i voli in arrivo e bloccate le partenze fino alle ore 6 di domani, martedì 11 agosto.

Una situazione che potrebbe comportare ulteriori cancellazioni, ritardi e variazioni operative per i passeggeri in partenza o in arrivo a Catania.

L'invito rivolto ai viaggiatori è quello di non recarsi in aeroporto senza prima aver verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea. Le condizioni legate alla presenza della cenere vulcanica potrebbero infatti determinare modifiche alla programmazione dei voli.

La situazione resta costantemente monitorata e nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sull'attività dell'Etna e sulle condizioni dello spazio aereo.

Per il momento, dunque, l'aeroporto di Catania resta interessato da una nuova fase di forte limitazione del traffico aereo, con lo stop sia agli arrivi sia alle partenze fino alle 6 di domani mattina.