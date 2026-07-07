Etna, aeroporto di Catania di nuovo operativo: ripristinati decolli e atterraggi

Allerta vulcanica da RED a ORANGE: voli ripresi con effetto immediato. Passeggeri invitati a verificare con la compagnia.

CATANIA – Arriva un nuovo aggiornamento sull’operatività dell’aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall’attività eruttiva dell’Etna.

In seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcanica da RED a ORANGE, è stato disposto il ripristino delle operazioni di volo con effetto immediato.

I settori aerei tornano quindi nuovamente in funzione e vengono ripristinati i servizi di decollo e atterraggio dei voli nello scalo etneo.

La situazione torna dunque progressivamente alla normalità dopo le ore di stop e limitazioni che avevano interessato l’aeroporto Fontanarossa a causa dell’eruzione dell’Etna e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

Nonostante la ripresa delle operazioni, non si escludono possibili ritardi, cancellazioni o riprogrammazioni legate alla gestione dei voli accumulati durante la fase di blocco.

Per questo motivo i passeggeri sono invitati a verificare con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

Resta alta l’attenzione sull’evoluzione dell’attività vulcanica dell’Etna. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in base all’andamento della situazione.