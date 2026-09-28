Etna, aeroporto di Catania fermo fino alle 23.59: stop ad arrivi e partenze.

CATANIA – L’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania resterà fermo fino alle ore 23.59 di oggi, lunedì 28 settembre 2026, a causa della presenza di cenere vulcanica legata all’attività dell’Etna.

La SAC, società che gestisce lo scalo di Fontanarossa, ha comunicato il prolungamento della chiusura degli spazi aerei relativi ai settori C1 e B3, decisione assunta alla luce dell’attuale attività del vulcano e della direzione dei venti prevalenti.

Stop ad arrivi e partenze

Il provvedimento comporta la sospensione delle attività di volo sia in arrivo sia in partenza fino alle ore 23.59 locali di oggi.

La presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera rende infatti necessarie limitazioni operative per garantire la sicurezza delle operazioni aeree.

Per i passeggeri sono quindi possibili cancellazioni, ritardi e riprogrammazioni dei voli previsti nel corso della giornata.

L’invito ai passeggeri

SAC invita i viaggiatori a non recarsi in aeroporto prima di avere verificato lo stato del proprio volo con la compagnia aerea.

La situazione resta in continua evoluzione e nuovi aggiornamenti sull’operatività dell’aeroporto di Catania potrebbero essere diffusi nelle prossime ore, in base all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alla dispersione della cenere vulcanica.