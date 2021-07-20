ETNA. AGGIORNAMENTO INGV: FORTE PAROSSISMO IN CORSO, TRABOCCO LAVICO IN CORSO

Forte parossismo in corso sull'Etna , il sistema automatico di Early Warning dell’Etna ha superato la soglia EW2 (attività esplosiva molto violenta)”.Sui social l’aeroporto rende noto alle che alle 7:...

Sui social l’aeroporto rende noto alle che alle 7:00 di martedì 20 luglio “a causa eruzione #Etna e chiusura settore B2 dello spazio aereo abbiamo una limitazione di traffico a 4 arrivi all’ora. Questo causerà ritardi e disagi sia sui voli in arrivo che su quelli in partenza”.

AGGIORNAMENTO 07.47

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva il graduale passaggio dell'attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud-Est.

In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione SSE. Inoltre dalle telecamere di sorveglianza si osserva un trabocco lavico in direzione SO.

'ampiezza media del tremore vulcanico, rispetto al comunicato N. 463, è ulteriormente aumentata e attualmente mostra valori molto alti.

Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è ubicato in prossimità del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 - 3000 m sopra il livello del mare.

Anche l'attività infrasonica mostra un marcato incremento sia nella frequenza di accadimento che nell'ampiezza degli eventi ed è localizzata presso il cratere di Sud Est

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati

COMUNICATO INGV

A partire dalle ore 04.20 circa si osserva un repentino aumento dell'ampiezza del tremore vulcanico che ha raggiunto valori alti.

Il centroide delle sorgenti del tremore è ubicato in corrispondenza del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 m sul livello del mare.

Sempre a partire dalle ore 04.20 circa si osserva un incremento dell'attività

infrasonica che ha raggiunto livelli alti ed è localizzata in corrispondenza del Cratere di

Sud Est. I segnali delle reti permanenti del monitoraggio delle deformazione GNSS e

clinometrica non mostrano variazioni significative.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.