Etna, allerta rossa per l’aviazione: al momento nessuna criticità per i voli
L'INGV alza il codice VONA da arancione a rosso. Cenere vulcanica diretta verso sud-est, ma al momento non si segnalano problemi per il traffico aer
L'Etna torna a richiamare l'attenzione questa mattina, giovedì 29 ottobre 2026. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), attraverso l'Osservatorio Etneo di Catania, ha emesso un nuovo bollettino per l'aviazione, alzando il codice VONA da arancione a rosso.
L'avviso, diffuso alle 7:56 ora italiana, segnala un'emissione di cenere vulcanica in corso. Secondo le stime degli esperti, la nube raggiunge un'altezza di circa 4 chilometri sul livello del mare e viene trasportata dai venti in direzione sud-est.
Il fenomeno è stato rilevato attraverso le telecamere di sorveglianza visibili e termiche dell'Osservatorio Etneo. Anche le immagini delle webcam mostrano questa mattina un evidente pennacchio che si allunga dalla zona sommitale del vulcano.
Al momento, comunque, non sono segnalate criticità per il traffico aereo, nonostante l'innalzamento del livello di allerta.
Il codice rosso VONA riguarda infatti la sicurezza dell'aviazione e non rappresenta automaticamente una situazione di pericolo per la popolazione.
L'attività dell'Etna continua a essere monitorata dagli esperti dell'INGV, pronti a diffondere nuovi aggiornamenti in caso di variazioni significative.
95047.it continuerà a seguire l'evolversi della situazione.