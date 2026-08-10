Etna, ancora disagi all’aeroporto di Catania: sospesi gli arrivi fino alle 17

Ennesima giornata difficile per chi deve partire o arrivare in aereo a Catania. L’attività eruttiva dell’Etna e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera continuano a condizionare pesantemente l’operatività dello scalo etneo.

Nuovi disagi all’aeroporto di Catania a causa dell’attività dell’Etna. Per martedì 11 agosto 2026 è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti alla nube vulcanica presente a Sud-Ovest, nel settore C1.

La conseguenza più importante riguarda i collegamenti in arrivo: gli arrivi all’aeroporto di Catania sono sospesi fino alle ore 17:00.

Si prospetta quindi un’altra giornata complicata per migliaia di viaggiatori, proprio nel pieno del periodo estivo e a pochi giorni da Ferragosto, quando il traffico aereo è particolarmente intenso.

La situazione legata all’eruzione dell’Etna sta infatti determinando un forte impatto operativo. Ai passeggeri viene raccomandato di non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea, così da evitare ulteriori disagi e lunghe attese nello scalo.

La situazione rimane in continua evoluzione. L’attività vulcanica e lo spostamento della cenere in atmosfera vengono costantemente monitorati e ulteriori decisioni potranno essere prese sulla base dell’evoluzione dell’eruzione e delle condizioni meteorologiche.

Seguiranno aggiornamenti.