ETNA: ATTIVITÀ STROMBOLIANA DALLA BOCCA NUOVA
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica l'inizio di una nuova attività stromboliana sull'Etna.Le esplosioni modeste presso la Bocca Nuova, già segnalate nel bollettino settimanale, s...
A cura di Redazione
01 maggio 2019 17:10
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica l'inizio di una nuova attività stromboliana sull'Etna.
Le esplosioni modeste presso la Bocca Nuova, già segnalate nel bollettino settimanale, sono aumentate d' intensità.
Le guide vulcanologiche hanno evidenziato anche ricaduta dei prodotti delle esplosioni in prossimità dell'orlo craterico. Le condizioni meteorologiche non consentono osservazioni dalle telecamere di sorveglianza.
Il tremore vulcanico non mostra variazioni di rilievo.“