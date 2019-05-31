95047

ETNA, BORIS BEHNCKE ESPERTO INGV: “E’ UNA GRAN BELLA ERUZIONE, ATTENZIONE ALLE BUFALE SUI TERREMOTI”

Prosegue l’eruzione dell’Etna, il vulcanologo INGV Boris Behncke, ieri sera ha pubblicato un post su Facebook:"Pare una gran bella eruzione, questa qui, iniziata nelle prime ore del 30 maggio 2019 sui...

31 maggio 2019 10:44
ETNA, BORIS BEHNCKE ESPERTO INGV: “E’ UNA GRAN BELLA ERUZIONE, ATTENZIONE ALLE BUFALE SUI TERREMOTI” -
Prosegue l’eruzione dell’Etna, il vulcanologo INGV Boris Behncke, ieri sera ha pubblicato un post su Facebook:

"Pare una gran bella eruzione, questa qui, iniziata nelle prime ore del 30 maggio 2019 sui due lati del Nuovo Cratere di Sud-Est.

Le colate di lava, ben alimentate, si stanno muovendo dentro la Valle del Bove; continua una rumorosa attività stromboliana alle bocche eruttive.

La prima foto è stata scattata dalla zona di Gona (fra Mascali e Fiumefreddo), le altre due dalla zona fra Giarre e Santa Venerina, ore 21:54 e 22:20 locali.

E attenzione con le bufale, che ovviamente stanno nuovamente girando a go-go: il fatto che ora c'è questa nuova eruzione in corso non significa per niente che ora ci saranno di nuovo terremoti come a dicembre.

Certo, siamo in una zona ad alto rischio sismico, ma questo è a prescindere dalle eruzioni dell'Etna.

La maggior parte delle eruzioni sui fianchi dell'Etna sono precedute da modesta attività sismica, che però questa volta proprio non c'è stata. In alcuni casi continuano i terremoti anche dopo l'inizio dell'eruzione (come nel 2002 e a dicembre 2018).

Questo ha a che fare con la dinamica dei fianchi dell'Etna, soprattutto quello orientale, che in alcuni casi riceve una forte spinta e si muove, facendo muovere anche le faglie che vi si trovano dentro.

Al momento, non c'è alcun segno di un nuovo movimento di questo tipo.

