ETNA: CC, EMESSA NUBE A FORMA DI FIAMMA DELL'ARMA

"Oggi l'Etna dà a noi il buongiorno con una fumata a forma di fiamma dell'Arma! E' il messaggio sulle piattaforme social dei carabinieri a commento di una foto scatta...

"Oggi l'Etna dà a noi il buongiorno con una fumata a forma di fiamma dell'Arma! #Carabinieri #PossiamoAiutarvi". E' il messaggio sulle piattaforme social dei carabinieri a commento di una foto scatta da Catania della nube eruttiva dell'Etna emessa nell'ultima fase parossistica.

ULTIMO BOLLETTINO EMESSO DALL'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività di fontana di lava al CSE è cessata alle 09:20 UTC. Rimane una debole attività di emissione di cenere. La colata lavica continua ad essere alimentata e il fronte avanza nella parte alta della valle del Bove.

A partire dalle 09:20 UTC l'ampiezza del tremore vulcanico è in rapido decremento.

Analogamente gli eventi infrasonici sono in forte decremento in ampiezza e in frequenza.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.