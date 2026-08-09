Etna, cenere verso Sud-Sud Est: possibile ricaduta anche su Paternò, continua l’intensa attività del vulcano
La grafica previsionale indica anche il territorio paternese tra le aree potenzialmente interessate. L’INGV conferma intensa attività esplosiva alla Voragine e abbondante emissione di cenere.
Paternò potrebbe essere nuovamente interessata dalla ricaduta di cenere vulcanica nelle prossime ore. La grafica previsionale sulla dispersione dei prodotti dell’Etna comprende infatti anche il territorio paternese tra le zone che potrebbero essere raggiunte dalla cenere.
Una situazione da seguire con attenzione, soprattutto dopo quanto già accaduto nei giorni scorsi. Per i residenti potrebbe quindi tornare utile tenere scopa e paletta a portata di mano.
Intanto continua senza sosta l’attività dell’Etna. L’INGV – Osservatorio Etneo conferma il proseguimento dell’attività esplosiva al cratere Voragine, con fasi di intensità variabile.
Durante le fasi più intense, come quella attualmente in corso, viene registrata un’abbondante emissione di cenere, dispersa al momento verso Sud-Sud Est, oltre alla ricaduta di materiale vulcanico nella zona sommitale.
Restano attive anche le bocche eruttive situate a circa 2.750 e 2.360 metri di quota, che continuano ad alimentare diverse colate. I fronti lavici più avanzati rimangono comunque confinati tra circa 2.100 e 1.850 metri di quota.
Anche il tremore vulcanico resta su valori alti, localizzato prevalentemente sotto il cratere Voragine, a una quota di circa 3.000 metri.
L’Etna continua dunque a regalare uno scenario spettacolare, ma la possibile nuova ricaduta di cenere rende necessario seguire con attenzione l’evoluzione della situazione.
Aggiornamenti nelle prossime ore.