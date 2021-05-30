ETNA. CESSATA LA FONTANA DI LAVA, NUBE ALTA 6 KM

L'Ingv comunica che dalle ore 07.45 è cessata la fontana di lava al Cratere di Sud Est e che il tremore vulcanico è in decrementoCOMUNICATO INGV ORE 08.35L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanolog...

L'Ingv comunica che dalle ore 07.45 è cessata la fontana di lava al Cratere di Sud Est e che il tremore vulcanico è in decremento

COMUNICATO INGV ORE 08.35

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 07.45 l fontana di lava al Cratere di Sud Est è cessata. A causa delle condizioni meteo l'osservazione della nube eruttiva è stata discontinua. Quando l'osservazione era possibile, l'analisi delle immagini di videosorveglianza mostra che la nube eruttiva raggiungeva un'altezza di circa 6.5 km sul livello del mare.

La fontana ha inoltre prodotto un trabocco lavico lungo il fianco del Cratere di Sud Est, che si è propagato in

direzione SO. Al momento non è presenta attività esplosiva al Cratere di Sud Est. Dalle ore 07.40 circa si osserva un rapido decremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori intorno alle 07.20 sono rientrati su livelli medi. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud Est ad una

elevazione di circa 2900 m s.l.m..

Alle 07.40 UTC circa, si osserva anche un decremento dell'attività infrasonica localizzata al Cratere di Sud Est. In particolare, intorno alle ore 07.50 si registra la fine del tremore infrasonico e intorno alle 08.10 l'esaurimento dell'attività. L'analisi dei dati delle deformazioni del suolo evidenzia la stabilizzazione dei segnali clinometrici a partire dalle 08.00 circa, dopo la perturbazione che ha raggiunto un'ampiezza massima di circa 0.3 microradianti intorno alle 07.40 Non si evidenziano variazioni di rilievo dai segnali delle stazioni della rete GNSS.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati

Ennesimo forte parossismo in corso sull'Etna

Dalle ore 05.10 il tremore vulcanico è aumentato, in questi minuti, segnala l'Ingv è in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est e l'ampiezza del tremore vulcanico ha raggiunto livelli molto alti.

Vento verso sudest verso Acireale, Fleri, Zafferana, Santa Tecla, Santa Venerina e limitrofi.

COMUNICATO INGV ORE 06.40

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione SE.

L'ampiezza del tremore vulcanico ha raggiunto livelli molto alti e, contemporaneamente, si osserva l'accadimento di tremore infrasonico, entrambi localizzati al Cratere di Sud Est.

L'analisi delle deformazioni del suolo mostra, a partire dalle 06.00, un incremento della perturbazione ai segnali clinometrici. Non si registrano variazioni di rilievo sulla rete

GNSS.

COMUNICATO INGV ORE 06.00

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a

partire dalle 05:45 si osserva la ripresa di un'attività stromboliana al Cratere di Sud Est.

Dalle ore 05.10 circa si osserva un graduale aumento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori hanno raggiunto livelli alti intorno alle ore 05.30 UTC. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 m s.l.m.

Dalle ore 05.40 circa si osserva un incremento dell'attività infrasonica.

L'analisi dei dati di deformazione del suolo mostra l'inizio di una debolissima

perturbazione ad alcune stazioni della rete clinometrica intorno alle 05.30. Nessuna

variazione di rilievo alle stazioni della rete GNSS.