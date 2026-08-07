Etna, dopo una notte di spettacolari fontane di lava resta un imponente pennacchio: il tremore è ancora su valori elevati

L'attività eruttiva si è attenuata con il sorgere del sole, ma dal cratere continua a levarsi una densa colonna di cenere e gas. Il tremore vulcanico resta in fascia alta.

Dopo una notte caratterizzata da spettacolari fontane di lava, visibili da gran parte della provincia di Catania e anche da diversi comuni del Messinese, l'Etna si presenta questa mattina con un volto diverso ma ancora in piena attività.

Le immagini delle prime ore del giorno mostrano un alto pennacchio di cenere e gas che continua a innalzarsi dal cratere attivo, mentre l'intensa attività stromboliana osservata durante la notte si è notevolmente ridotta.

Anche i dati del monitoraggio confermano che il vulcano resta in una fase dinamica. Il tremore vulcanico, dopo aver raggiunto nella notte valori molto elevati, è diminuito leggermente ma si mantiene ancora nella fascia alta, segnale che il sistema continua a essere alimentato.

La colonna eruttiva risulta ben visibile da numerosi centri abitati alle pendici dell'Etna e continua a essere monitorata dall'INGV - Osservatorio Etneo, che segue costantemente l'evoluzione del fenomeno.

Nelle prossime ore sarà importante verificare se l'attività continuerà a diminuire oppure se il vulcano darà origine a una nuova fase di intensificazione. Al momento, l'Etna resta sotto stretta osservazione e ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in base all'evoluzione dell'attività eruttiva.