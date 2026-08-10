Etna, due ventenni si perdono durante il rientro dopo aver osservato il campo lavico: soccorsi nella notte

Un ragazzo e una ragazza della provincia di Catania avevano raggiunto il punto panoramico di Serracozzo per osservare il campo lavico nella Valle del Bove.

Due giovani ventenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi della provincia di Catania, sono stati soccorsi da Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Stazione Etna Nord, dopo aver perso la traccia del sentiero di Serracozzo, che li avrebbe ricondotti al parcheggio del Rifugio Citelli.

I due, come centinaia di turisti che durante le ore notturne percorrono i sentieri del vulcano, si erano recati nel punto panoramico dal quale è possibile osservare il campo lavico generato dai due coni all’interno della Valle del Bove e della Valle del Leone.

Durante il rientro, perdendo la traccia del sentiero e trovandosi in un’area particolarmente impervia, hanno attivato i soccorsi tramite il NUE 112. La Sala Operativa dei VVF di Catania ha attivato il #CNSAS poco prima delle 04.30.

Sulla base delle indicazioni ricevute, i Tecnici hanno raggiunto i due giovani turisti e li hanno ricondotti in sicurezza al sottostante piazzale, dove ad attenderli era giunto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Giarre e i Vigili del Fuoco