ETNA E' IN CORSO UNA VIVACE ATTIVITÀ STROMBOLIANA AL NUOVO CRATERE DI SUD-EST

E in corso una vivace attività stromboliana al Nuovo Cratere di Sud-Est, e l'ampiezza del tremore vulcanico è in rapido aumento, la conferma arriva attraverso la sua pagina Facebook dal vulcanologo Bo...

A cura di Redazione 06 luglio 2019 14:31

Condividi