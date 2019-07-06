ETNA E' IN CORSO UNA VIVACE ATTIVITÀ STROMBOLIANA AL NUOVO CRATERE DI SUD-EST
E in corso una vivace attività stromboliana al Nuovo Cratere di Sud-Est, e l'ampiezza del tremore vulcanico è in rapido aumento, la conferma arriva attraverso la sua pagina Facebook dal vulcanologo Bo...
E in corso una vivace attività stromboliana al Nuovo Cratere di Sud-Est, e l'ampiezza del tremore vulcanico è in rapido aumento, la conferma arriva attraverso la sua pagina Facebook dal vulcanologo Boris Behncke
ll vulcano sta emettendo sbuffi di cenere con boati avvertiti anche a grande distanza.
Ecco i dettagli
Ore 12.43 – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle ore 12.33, si rileva un repentino incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico.
Personale INGV in campo osserva attività stromboliana al Nuovo Cratere Sud Est con prodotti che ricadono lungo i fianchi del cratere.
Ore 10.43 – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle telecamere di sorveglianza, si osservano discontinue e blande emissioni di cenere dal Nuovo Cratere di Sud-Est.
La cenere si disperde rapidamente in atmosfera in prossimita’ dell’area sommitale. Inoltre, personale INGV in campo ha osservato rare emissioni di cenere molta diluita dal cratere Bocca Nuova. Riguardo il cratere di Nord-Est, non sono state osservate ulteriori emissioni di cenere rispetto a quanto riportato nel comunicato di aggiornamento n. 4 del 2019/07/03 delle 10:25 UTC.
Il flusso di SO2 misurato tramite la rete FLAME alle ore 08:30 UTC ha indicato valori medio-bassi e al di sotto del livello di attenzione delle 5000 t/g.
Per quanto riguarda l’ampiezza media del tremore vulcanico, questa si mantiene su livelli bassi. L’attività infrasonica risulta bassa, con sorgenti localizzate sotto la Bocca Nuova