ETNA, ENNESIMA NOTTE DI COLATE E FONTANE DI LAVA

Un risveglio ad effetto alle tre di notte quello dell'Etna con alte fontane di lava ancora dal cratere di sud est e due colate laviche: la più alimentatata quella che si riversa nella desertica valle...

Un risveglio ad effetto alle tre di notte quello dell'Etna con alte fontane di lava ancora dal cratere di sud est e due colate laviche: la più alimentatata quella che si riversa nella desertica valle del Bove.

I boati hanno svegliato i paesi pedemontani a più alta quota. Ancora emissione di cenere lavica durante quello che è il venticinquesimo parossismo sussueguente dal 16 febbraio scorso del vulcano più alto d'Europa. la nube è arrivata fino a otto chilometri e mezzo di altezza sul livello del mare con ricaduta sul versante orientale

COMUNICATO DELL'INGV DELLE ORE 04.25

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle 03.48, la fontana di lava al Cratere di Sud-Est è cessata, tuttavia permane una debole attività stromboliana.

La nube eruttiva prodotta ha raggiunto l'altezza di circa 8.5 km s.l.m. derivata da dati satellitari e, in accordo con il modello

previsionale, la sua dispersione ha riguardato il settore orientale del vulcano.

Riguardo il trabocco lavico che si è propagato in direzione Sud-Ovest, il suo fronte sembra attestarsi ad una quota stimata di circa 2900 m s.l.m. Nel versante sud-orientale del Cratere di Sud-Est, continua l'effusione lavica dalla bocca di 3050 m s.l.m.. La bocca effusiva alimenta due flussi lavici principali, il cui fronte più avanzato si attesta alla quota stimata di circa 2700 m s.l.m.

Dopo il massimo di ampiezza alle ore 03.30il tremore vulcanico ha cominciato una rapida discesa tuttora in atto. Le sorgenti del tremore vulcanico sono localizzate in prossimità del Cratere di Sud-Est a circa 2800 m s.l.m..

L'attività infrasonica è molto alta e localizzata al Cratere di Sud-Est.

Durante la fase di fontana di lava le stazioni della rete clinometrica hanno registrato modeste variazioni. Non si osservano variazioni significative nei segnali acquisiti dalla rete GNSS.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.