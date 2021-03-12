ETNA. ENNESIMO PAROSSISMO IN ARRIVO. L"INGV: IN CORSO ATTIVITÀ STROMBOLIANA, TREMORE IN AUMENTO
Dodicesimo parossismo in arrivo?Da un paio di minuti è in corso sull'Etna una modesta attività stromboliana al cratere di sud-est, ed un incremento portandosi su valori alti del tremore.COMUNICATO DEL...
Da un paio di minuti è in corso sull'Etna una modesta attività stromboliana al cratere di sud-est, ed un incremento portandosi su valori alti del tremore.
COMUNICATO DELL'INGV ORE 04.48
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una modesta attività stromboliana al cratere di sud-est, contestualmente continua l'attività esplosiva intra-craterica alla Voragine, Bocca Nuova e al Crateri di NE.
L'ampiezza media del tremore vulcanico mostra un incremento portandosi su valori alti e le sorgenti del tremore sono localizzate al CSE ad una profondità di circa 2.5 km s.l.m.. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso. I segnali dalle reti di monitoraggio
delle deformazioni GNSS e clinomentrica non mostrano variazioni significative.