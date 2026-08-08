Etna, enorme colonna di cenere: aeroporto di Catania di nuovo chiuso agli arrivi, stop ai voli fino alle 12

La nube vulcanica è ben visibile anche da Paternò. Chiuso il settore aereo C1, mentre il tremore vulcanico resta su valori elevati.

ETNA – L’aeroporto di Catania è di nuovo chiuso agli arrivi a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera. Questa mattina dal vulcano si è innalzata un’altissima colonna di fumo, gas e cenere, chiaramente visibile anche da Paternò.

A causa della nube vulcanica è stata disposta la chiusura dello spazio aereo a Sud-Ovest, nel settore C1. Per questo motivo sono sospese tutte le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 12 di oggi, sabato 8 agosto.

L’aeroporto resta invece operativo per quanto riguarda le partenze degli aeromobili già presenti nello scalo, che al momento proseguono regolarmente.

Intanto resta alta l’attenzione sull’attività del vulcano. Il grafico del tremore vulcanico mostra nelle ultime ore una brusca impennata, con valori che hanno raggiunto la fascia rossa, per poi diminuire parzialmente mantenendosi comunque su livelli elevati.

La colonna eruttiva continua ad essere ben distinguibile a grande distanza e questa mattina è particolarmente evidente anche dal versante di Paternò.

I passeggeri sono invitati a controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore