ETNA, ESPLOSIONE DAL CRATERE SUD-EST. INGV: «MODESTA EMISSIONE DI CENERE»

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che attraverso le telecamere di sorveglianza alle ore 8:36 si è osservata un'esplosione prodotta dal Cratere di Sud-Est che ha generato una modesta emissione di cenere che si è dispersa rapidamente in area sommitale.

A questo evento non sono seguite ulteriori esplosioni.

Dal punto di vista sismico non si evidenziano variazioni significative. La rete Gps ad alta frequenza non mostra variazioni significative. (ANSA).