Etna Fitness chiude con successo la 23ª edizione: sport, benessere e territorio protagonisti

Si è conclusa con grande successo la 23ª edizione di Etna Fitness, la manifestazione dedicata allo sport, al benessere e alla promozione del territorio che, anno dopo anno, continua a consolidarsi come uno degli appuntamenti più importanti del panorama nazionale.

L'edizione appena conclusa ha registrato un'ampia partecipazione, confermando la crescita costante di un progetto capace di coniugare attività sportive, sani stili di vita e valorizzazione del territorio etneo.

Tra i protagonisti dell'evento anche chi ha contribuito direttamente alla sua realizzazione, sottolineando l'orgoglio di aver preso parte a un percorso che negli anni ha visto Etna Fitness affermarsi come una realtà di riferimento.

Particolare riconoscenza è stata espressa nei confronti della Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, guidata dall'On. Gaetano Galvagno, e dell'Assessore Regionale allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo, Elvira Amata, per il sostegno garantito fin dalle prime fasi del progetto e per aver creduto nel valore della manifestazione, contribuendo alla sua crescita.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli organizzatori Gaetano Indelicato ed Edoardo Indelicato, artefici della crescita di Etna Fitness nel corso degli anni. A loro è stato ribadito il massimo sostegno anche per le future edizioni, con la convinzione che le istituzioni continueranno ad accompagnare concretamente lo sviluppo di un evento che rappresenta un'eccellenza per il territorio siciliano.

Il successo della 23ª edizione è stato reso possibile anche grazie all'impegno dello staff, dei partner e di tutti i partecipanti che, con entusiasmo e passione, hanno contribuito a rendere Etna Fitness una vera festa dello sport. L'appuntamento è già fissato al prossimo anno, con l'obiettivo di continuare a crescere e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.