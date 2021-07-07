ETNA. FONTANA DI LAVA AL CRATERE DI SUD-EST È TERMINATA

COMUNICATO INGV ORE 02.19L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che la fontana di lava al Cratere di Sud-Est è terminata, mentre continua una debole attività st...

COMUNICATO INGV ORE 02.19

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che la fontana di lava al Cratere di Sud-Est è terminata, mentre continua una debole attività stromboliana con emissione di cenere. L'attività eruttiva ha prodotto una piccola colata lavica dal fianco meridionale del cono del Cratere di Sud-Est.

La colata, che si è diretta in direzione SO, è attualmente alimentata e si attesta ad una quota di circa 2800 m s.l.m.

E' pervenuta notizia di ricaduta di materiale vulcanico sul paese di Nicolosi (versante S).

L'ampiezza del tremore è in netta diminuzione, pur ancora nella fascia alta. Le sorgenti del tremore sono localizzate nella zona del Cratere Sudest a un livello di 2800-3000 m s.l.m. Si nota una residua attività infrasonica. Le stazioni della rete clinometrica hanno registrato modeste variazioni, ad eccezione delle stazioni di Cratere del Piano (CPN) e di Pizzi Deneri (PDN), che hanno mostrato variazioni rispettivamente dell'ordine di 3

microradianti e di 1 microradiante.

Non si osservano variazioni significative nei segnali acquisiti dalla rete GNSS.

Anche l'Etna festeggia l'Italia in finale... Nuova eruzione in corso.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 00.00 circa è in corso una intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube vulcanica si disperse verso SE. Continua l'aumento dell'ampiezza del tremore che raggiunge valori alti. Frequenza e ampiezza degli eventi

infrasonici è in aumento.

I dati della rete clinometrica mostrano una debole variazione alla stazione di Cratere del Piano (ECP). I dati della rete GNSS non mostrano variazioni significative.

A partire dalle ore 23:30 circa, si osserva la ripresa dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.

In base al modello previsionale la cenere prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione SE. Alle ore 23.25 l’ampiezza del tremore risulta in rapido aumento, raggiungendo la fascia medio-alta. Si notano anche eventi infrasonici con una frequenza di circa 1 al minuto.