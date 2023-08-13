ETNA.FONTANE DI LAVA, NUBE IN DIREZIONE SUD

COMUNICATO INGV ORE 23.55L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica chel'attività stromboliana è evoluta in fontana di lava e sta producendo una nube eruttivache i...

A cura di Redazione 13 agosto 2023 23:57

Condividi