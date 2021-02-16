ETNA: FORTE ERUZIONE IN CORSO. RICADUTA DI LAPILLI DI DIMENSIONI CENTIMETRICHE A NICOLOSI E MASCALUCIA.

AGGIORNAMENTO ORE 18L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che prosegue l'attività di fontana di lava dal Cratere di SE e l'emissione lavica lungo la parete occ...

AGGIORNAMENTO ORE 18

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che prosegue l'attività di fontana di lava dal Cratere di SE e l'emissione lavica lungo la parete occidentale della Valle del Bove, dove attualmente il fronte lavico ha raggiunto la quota di circa 2000 m s.l.m. E' segnalata ricaduta di lapilli di dimensioni centimetriche a Nicolosi e Mascalucia. A Catania è in corso ricaduta di cenere e lapilli. Contestualmente è in corso di sviluppo un altro trabocco lavico dal Cratere di SE che si sta espandendo in direzione Nord verso la Valle del Leone.

L'ampiezza media del tremore vulcanico ed i segnali infrasonici permangono su valori energeticamente elevati.

I dati di deformazione della rete GPS non mostrano variazioni significative, mentre la rete clinometrica mostra contenute variazioni (dell'ordine del microradiante) in concomitanza con l'attività eruttiva.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 17.00 circa è stato osservato l'inizio di un trabocco lavico dal versante orientale del cratere di Sud Est che alle ore 17.05 UTC ha prodotto un modesto collasso del fianco del cono generando un flusso piroclastico che si è sviluppato lungo la

parete occidentale della valle del Bove.

Il fenomeno ha prodotto una nube di cenere che si è dispersa rapidamente da venti in quota verso sud.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.