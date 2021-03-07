ETNA. FORTE PAROSSISMO IN CORSO, COLONNA ERUTTIVA ALTA 10 KM

AGGIORNAMENTO ORE 08.24L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che lafontana di lava al Cratere di SE è cessata.Nuovo forte parossismo in corso sull'Etna, l'even...

AGGIORNAMENTO ORE 08.24

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che la

fontana di lava al Cratere di SE è cessata.

Nuovo forte parossismo in corso sull'Etna, l'evento ha avuto inizio intorno alle ore 04 della notte e tutt'ora in corso.

Al momento l'ingv segnala una colonna eruttiva che ha adesso superato l'altezza di 10.000 m s.l.m. disperdendosi in direzione Est., purtroppo non visibile a causa della copertura nuvolosa.

Si segnalano ricadute sui territori di Giarre, Mascali , parzialmente Fiumefreddo di Sicilia..

COMUNICATO DELL'INGV DELLE ORE 07.54

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 06:00 UTC circa, l'attività stromboliana al cratere di SE (CSE) è passata a fontana di lava e dalle ore 06:20 UTC ha formato una colonna eruttiva che ha adesso superato l'altezza di 10.000 m s.l.m. disperdendosi in direzione Est. Riguardo i flussi lavici che si espandono nella Valle del Bove, a causa della copertura nuvolosa non è possibile effettuare nessuna osservazione per stimare la quota dei fronti.

Il tremore vulcanico nell'ultima mezz'ora ha raggiunto un'ampiezza media molto alta ed è costantemente localizzato in prossimità del cratere di C Numero ed energia degli eventi infrasonici sono elevati e le relative localizzazioni sono al cratere di CSE.

I dati della rete GNSS non mostrano variazioni significative, mentre la rete clinometrica mostra contenute variazioni (0.1 - 1 microradianti) in concomitanza con l'attività in

corso.

