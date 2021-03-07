ETNA. FORTE PAROSSISMO IN CORSO, COLONNA ERUTTIVA ALTA 10 KM
AGGIORNAMENTO ORE 08.24L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che lafontana di lava al Cratere di SE è cessata.Nuovo forte parossismo in corso sull'Etna, l'even...
AGGIORNAMENTO ORE 08.24
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che la
fontana di lava al Cratere di SE è cessata.
Nuovo forte parossismo in corso sull'Etna, l'evento ha avuto inizio intorno alle ore 04 della notte e tutt'ora in corso.
Al momento l'ingv segnala una colonna eruttiva che ha adesso superato l'altezza di 10.000 m s.l.m. disperdendosi in direzione Est., purtroppo non visibile a causa della copertura nuvolosa.
Si segnalano ricadute sui territori di Giarre, Mascali , parzialmente Fiumefreddo di Sicilia..
COMUNICATO DELL'INGV DELLE ORE 07.54
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 06:00 UTC circa, l'attività stromboliana al cratere di SE (CSE) è passata a fontana di lava e dalle ore 06:20 UTC ha formato una colonna eruttiva che ha adesso superato l'altezza di 10.000 m s.l.m. disperdendosi in direzione Est. Riguardo i flussi lavici che si espandono nella Valle del Bove, a causa della copertura nuvolosa non è possibile effettuare nessuna osservazione per stimare la quota dei fronti.
Il tremore vulcanico nell'ultima mezz'ora ha raggiunto un'ampiezza media molto alta ed è costantemente localizzato in prossimità del cratere di C Numero ed energia degli eventi infrasonici sono elevati e le relative localizzazioni sono al cratere di CSE.
I dati della rete GNSS non mostrano variazioni significative, mentre la rete clinometrica mostra contenute variazioni (0.1 - 1 microradianti) in concomitanza con l'attività in
corso.