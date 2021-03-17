ETNA: FORTE PAROSSISMO IN CORSO E FORTI BOATI, IL VULCANOLOGO BEHNCKE: NIENTE DA PREOCCUPARSI, I BOATI NON SONO SEGNO DI QUALCOSA DI TERRIBILE CHE STA PER AVVENIRE.

Forte parossismo in corso sull'Etna, partire dalle ore 00:55 UTC si registra un incremento dell'attività stromboliana al CSE.Il livello del tremore è in rapido aumento raggiungendo valori alti.Fortiss...

Forte parossismo in corso sull'Etna, partire dalle ore 00:55 UTC si registra un incremento dell'attività stromboliana al CSE.

Il livello del tremore è in rapido aumento raggiungendo valori alti.

Fortissimi i boati che si sentono in tutto il comprensorio e tanta paura sui social.

A tranquillizzare è intervenuto il vulcanologo Boris Behncke attraverso il suo profilo social:

"Dunque, care ragazze e cari ragazzi inizia cosi il post, L'Etna ci ha risvegliato praticamente tutti, fa tantissimo rumore, e ovviamente spuntano di nuovo tre milioni di commenti come "paura", "ci dobbiamo preoccupare" eccetera.

NON C'E' DA AVERE PAURA E NIENTE DA PREOCCUPARSI.

Sono solo boati. Segno che su in cima all'Etna stanno esplodendo bolle di lava, in un'atmosfera piuttosto umida e nuvolosa, che amplifica i suoni. Le onde di compressione causate dalle esplosioni fanno tremare vetri, porte, serrande, insomma, tutto ciò che può tremare.

Ma finisce qui, i boati non sono segno di qualcosa di terribile che sta per avvenire.

Ne abbiamo parlato ripetutamente nel corso di questi anni, perché di boati ogni tanto se ne sentono belli forti, e dovrebbe diventare parte della conoscenza comune che i boati non fanno male - a parte il sonno disturbato.

Ecco, conclude il post, il 14° parossismo della serie iniziata il 16 febbraio 2021 ...

COMUNICATO INGV DELLE ORE 03.46

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'ampiezza del tremore continua ad aumentare, raggiungendo il secondo livello di allarme. Le sorgenti del segnale vengono localizzate a sud del cratere SE ad un livello di circa 2500 s.l.m. Anche il segnale infrasonico è in continuo aumento. L'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. A causa della copertura nuvolosa non è possibile osservare in continuità l'attività in corso.