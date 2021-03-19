ETNA. FORTI BOATI E TREMORE VULCANICO IN AUMENTO, 15°PAROSSISMO IN ARRIVO ??
15° parossismo in arrivo? come segnala l'Ingv il tremore vulcanico è in aumento.
Due boati forti si sono verificati alle 06:15 e alle 06:29 di stamattina 19 marzo 2021,
Non è stato terremoto, non è stato niente di sotteraneo, sono state due belle grosse esplosioni del Cratere di Sud-Est, che così ha voluto annunciare quel che probabilmente sarà il suo 15° episodio parossistico nella sequenza iniziata il 16 febbraio 2021
I territori ad Est dell'Etna, in caso di attività esplosiva del vulcano, potranno essere interessati dalla ricaduta di cenere vulcanica associata a lapilli, in quando i venti dominanti alla quota 4000-6000 metri s.l.m. sono a componente Ovest., già riempite di cenere e lapilli più volte durante alcuni dei parossismi precedenti.
COMUNICATO DELL'INGV ORE 07.34
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'ampiezza del tremore è in aumento, raggiungendo la soglia di livello alto. Le sorgenti del segnale vengono localizzate sotto il cratere Sud-est ad una profondità di circa 2500 m s.l.m. L'attività infrasonica è in aumento, al momento con 1-2 eventi al minuto.
Continua l'attività esplosiva al Cratere Sud-Est. Il modello previsionale indica la
dispersione della nube eruttiva in direzione ENE.