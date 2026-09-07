Etna, il Cratere Centrale torna in attività: cenere e VONA rosso, nube verso Paternò
Etna, il Cratere Centrale torna in attività: cenere e VONA rosso, nube verso Paternò
ETNA – Nuova emissione di cenere dall’Etna nella mattinata di oggi, domenica 7 settembre 2026. Il fenomeno è chiaramente visibile anche dalle telecamere puntate sul vulcano, che poco prima delle 9 mostrano una nube in risalita dalla zona sommitale e successivamente trasportata dal vento.
Alle 08:12 ora italiana, l’Osservatorio Etneo dell’INGV ha emesso un nuovo VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), portando il codice colore per l’aviazione da arancione a rosso. Nel bollettino viene indicata un’emissione di cenere in corso, osservata attraverso le telecamere di sorveglianza visibili e termiche.
Secondo l’INGV, al momento dell’emissione dell’avviso non risultava prodotta una nube di cenere significativa in quota, ma il materiale vulcanico veniva segnalato in dispersione verso sud.
Anche il modello di dispersione della cenere relativo alle prime ore della giornata mostra il possibile trasporto del materiale verso il settore meridionale e sud-occidentale dell’Etna, interessando un’area piuttosto ampia. Paternò risulta all’interno della zona rappresentata dal modello, motivo per cui nelle prossime ore sarà importante verificare l’eventuale presenza di cenere al suolo.
La situazione resta quindi in evoluzione. L’INGV continuerà a monitorare l’attività del vulcano e un nuovo VONA sarà pubblicato qualora dovessero verificarsi variazioni significative dell’attività o del codice colore.
Seguiranno aggiornamenti.