ETNA: IL TREMORE VULCANICO INIZIA A DIMINUIRE, MA IL LIVELLO DI ALLERTA RIMANE ALTO
Continua l'attività stromboliana al cratere di Sud-Est dell'Etna con una moderata emissione di cenere.Nel caso di un incremento dell'attività eruttiva il modello previsionale indica che l'eventuale nu...
Continua l'attività stromboliana al cratere di Sud-Est dell'Etna con una moderata emissione di cenere.
Nel caso di un incremento dell'attività eruttiva il modello previsionale indica che l'eventuale nube vulcanica si disperderebbe in direzione Sud-Est.
E' quanto emerge da osservazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania Dal punto di vista sismico il tremore vulcanico, dopo un continuo incremento, inizia a diminuire, ma rimanendo sempre sui valori alti.
La localizzazione delle sorgenti del tremore permane in corrisponde cratere di Sud-Est a una quota di circa 2.900 metri sul livello del mare. L'attività infrasonica ha mostrato un aumento nelle ultime ore e risulta localizzata al cratere di Sud-Est.
I segnali registrati dai sistemi osservativi di controllo della deformazione non rilevano variazioni significative.
L'allerta per il volo, il Vona, rimane arancione.
L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania continua a essere operativo.