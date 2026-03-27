🔴 ETNA, IMPROVVISO AUMENTO DEL TREMORE: valori passano da medi ad alti

Nuovo aggiornamento sull’attività dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo. Nelle ultime ore è stato registrato un repentino incremento del tremore vulcanico dell’Etna, con valori passati da medi ad alti.

Secondo quanto comunicato dagli esperti, l’ampiezza del tremore ha iniziato a crescere intorno alle 11:50 (UTC), mantenendosi successivamente su livelli elevati, anche se con alcune oscillazioni.

Al momento, tuttavia, le condizioni meteo non consentono una valutazione visiva diretta dell’attività del vulcano: la fitta copertura nuvolosa e il forte vento in quota stanno limitando i rilevamenti e l’analisi completa dei dati.

Non si segnalano, allo stato attuale, variazioni significative per quanto riguarda l’attività infrasonica né deformazioni rilevanti del suolo.

👉 Situazione quindi in evoluzione e costantemente monitorata dagli esperti.

📄 COMUNICATO INGV (TESTO INTEGRALE)

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'ampiezza media del tremore vulcanico, a partire dalle ore 11:50 (UTC) circa, ha mostrato un repentino incremento che ha portato i valori da medi ad alti. Attualmente, l'ampiezza mostra modeste oscillazioni nell'intervallo dei valori alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore, per motivi tecnici, non è al momento affidabile.

La presenza di forte vento in area sommitale ha condizionato il rilevamento e la localizzazione automatica degli eventi infrasonici. Tuttavia, dall'analisi dei sismogrammi non si rilevano variazioni significative nell'attività infrasonica.

A causa di una fitta copertura nuvolosa in zona sommitale, non è possibile osservare l'eventuale attività vulcanica attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

L'analisi dei dati acquisiti dalla stazione clinometrica di Cratere del Piano (ECP) e dallo strainmeter di Monte Ruvolo (DRUV) mostrano leggere variazioni di trend a partire dalle ore 12:00 (UTC). I dati acquisiti ad alta frequenza dalla rete GNSS permanente non evidenziano variazioni significative.