Etna in attività, sale l’allerta per l’aviazione: nube lavica sulla vetta del vulcano

L’INGV ha innalzato il livello di allerta da giallo ad arancione dopo l’emissione di una nube lavica dalla zona sommitale del vulcano. Al momento nessuna ripercussione sui voli.

CATANIA – L’Etna torna a dare spettacolo con una nuova fase di attività eruttiva che nelle ultime ore ha portato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo di Catania, ad innalzare il livello di allerta per l’aviazione.

L’emissione di una nube lavica confinata nell’area sommitale del vulcano ha infatti determinato il passaggio dell’avviso VONA (Volcano Observatory Notices for Aviation) dal livello verde al giallo e successivamente all’arancione, segnalando un incremento dell’attività vulcanica monitorata dagli esperti.

Secondo quanto comunicato dall’INGV, il fenomeno risulta al momento limitato alla zona sommitale dell’Etna e non presenta criticità per i centri abitati. I parametri di monitoraggio mostrano inoltre che il tremore vulcanico, indicatore dell’attività dei condotti magmatici interni, si mantiene su valori medio-alti ma sostanzialmente stabili.

Nonostante l’aumento del livello di allerta aeronautica, l’attuale attività eruttiva non sta causando alcuna conseguenza sull’operatività dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania. Lo scalo etneo continua infatti a funzionare regolarmente e non sono state disposte limitazioni ai voli in arrivo o in partenza.

L’evoluzione del fenomeno viene costantemente seguita dai vulcanologi dell’Osservatorio Etneo, che monitorano in tempo reale l’attività del vulcano attivo più alto d’Europa.

Nelle prossime ore saranno eventuali aggiornamenti a chiarire se l’attività rimarrà confinata in quota o se potrà registrare ulteriori variazioni.