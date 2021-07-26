ETNA. IN CORSO FORTE EMISSIONE DI CENERE DAL CRATERE DI NORD EST, NUBE HA RAGGIUNTO I 6KM DI ALTEZZA

Torna a farsi risentire l'Etna.Parametro infrasonico in risalita. Dalle ore 20.20 si osserva una continua emissione di cenere al Cratere di Nord Est. La nube vulcanica raggiunge un'altezza di circa 60...

Torna a farsi risentire l'Etna.

COMUNICATO INGV 21.17

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 20.20 si osserva una continua emissione di cenere al Cratere di Nord Est. La nube vulcanica raggiunge un'altezza di circa 6000 m sul livello del mare e, in base al modello previsionale, si disperde verso N.

L'andamento temporale dell'ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni significative e i valori si mantengono bassi. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è al momento stazionario ed è ubicato in corrispondenza dei crateri Bocca Nuova e Voragine ad una elevazione di circa 2900 m sul livello del mare.

L'attività infrasonica si mantiene su livelli bassi e stazionari; si registrano eventi di ampiezza bassa localizzati in corrispondenza della Bocca Nuova.

I segnali delle reti permanenti GNSS e clinometrica del monitoraggio delle deformazioni non mostrano variazioni significative.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati