Etna in diretta, tutte le webcam per seguire il vulcano in tempo reale

Dalla webcam di Paternò alle immagini INGV e Skyline: ecco i link utili per osservare l’Etna.

ETNA – L’attività dell’Etna continua ad attirare l’attenzione di cittadini, appassionati e turisti. In queste ore sono in tanti a seguire l’evoluzione del vulcano attraverso le webcam puntate sull’area sommitale e sui diversi versanti.

Tra i collegamenti utili c’è anche la webcam di Radio Touring, con visuale da Paternò, particolarmente interessante per chi vuole osservare l’Etna dal nostro territorio.

👉 Webcam Etna da Paternò – Radio Touring:

https://www.radiotouring.eu/webcam.html

Le immagini ufficiali di videosorveglianza vulcanica sono disponibili anche sul sito dell’INGV – Osservatorio Etneo di Catania, dove vengono pubblicati i segnali e le immagini provenienti dalle stazioni di monitoraggio installate sull’Etna.

👉 Webcam ufficiali INGV Etna:

https://www.ct.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-sorveglianza/segnali-in-tempo-reale/video-sorveglianza-vulcanica-etna

👉 Streaming Etna INGV:

https://www.ct.ingv.it/sezioniesterne/StreamingEtna.php

Per osservare il vulcano in diretta sono disponibili anche altre webcam panoramiche, utili per seguire l’Etna da più angolazioni:

👉 Etna Live Webcam – Vincenzo Modica:

https://vincenzomodica.com/etna-live-webcam/

👉 Etna – Piazzale Rifugio Sapienza:

https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/italia/sicilia/catania/etna-piazzale-rifugio-sapienza.html

👉 Etna – Crateri Sommitali:

https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/italia/sicilia/catania/vulcano-etna-sud.html

👉 Etna – Versante Nord:

https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/italia/sicilia/catania/vulcano-etna-versante-nord.html

Le webcam permettono di osservare in tempo reale l’evoluzione della situazione, soprattutto in caso di emissione di cenere, attività stromboliana o variazioni della nube vulcanica. Tuttavia, per gli aggiornamenti ufficiali è sempre necessario fare riferimento ai comunicati dell’INGV e agli avvisi diffusi dagli enti competenti.

La situazione resta in continua evoluzione.

Fonte immagini webcam: Radio Touring, INGV-OE Catania, Skyline Webcams, Vincenzo Modica.