ETNA IN ERUZIONE, CENERE IN VOLO: LIMITAZIONI PER GLI AEREI A CATANIA

Per via dell’intensa attività esplosiva dal cratere di Sud-Est dell’Etna, monitorata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania – Osservatorio Etneo e con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera l’unità di crisi dell’aeroporto Fontanarossa di Catania ha disposto la chiusura di alcuni settori dello scalo.

Nel dettaglio si tratta degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Nord Est e ad Est del vulcano (settori A2, A3 e A3 bis).

Non è prevista, al momento, nessuna restrizioni al numero dei movimenti da e per l’aeroporto di Catania. I passeggeri – fa sapere Sac – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.