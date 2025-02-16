ETNA IN ERUZIONE: CHIUSO L’AEROPORTO DI CATANIA PER GLI ARRIVI FINO ALLE 19

A causa dell'intensa attività eruttiva dell'Etna registrata questa mattina, domenica 16 febbraio 2025, le autorità hanno disposto la chiusura immediata dei settori aerei a Sud e Sud-Ovest del vulcano....

Di conseguenza, tutte le operazioni di volo in arrivo all'Aeroporto di Catania sono sospese fino alle ore 19:00. Al momento, sono consentite solo le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto.

La SAC, società di gestione dell'Aeroporto di Catania, invita tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento. Questa misura è necessaria per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale aeroportuale, data la presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera che potrebbe compromettere le operazioni di volo.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania continua a monitorare attentamente l'evoluzione dell'eruzione. Al momento, l'attività vulcanica è caratterizzata da emissioni di cenere e colate laviche che si estendono lungo il versante orientale del vulcano. Le autorità locali sono in costante contatto con gli esperti per valutare eventuali ulteriori provvedimenti necessari a tutela della popolazione e delle infrastrutture.

Si raccomanda ai cittadini di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità competenti. La situazione è in continua evoluzione e ulteriori comunicazioni saranno diramate nelle prossime ore.