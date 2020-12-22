Ha nuovamente ripreso energia l'attuale fase eruttiva sull'Etna. Dalle ore quattro circa da tre bocche aperte sul cratere di Sud-Est è stata registrata un'intensa attività stromboliana associata a un...

Ha nuovamente ripreso energia l'attuale fase eruttiva sull'Etna. Dalle ore quattro circa da tre bocche aperte sul cratere di Sud-Est è stata registrata un'intensa attività stromboliana associata a un repentino aumento del tremore dei condotti magmatici interni del vulcano attivo più alto d'Europa.

COMUNICATO DELL'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a

partire dalle 05.19 l'attività stromboliana si è repentinamente evoluta in una fontana di lava. L'attività alimenta due distinti

flussi lavici: uno si dirige verso Sud-Ovest e si ramifica a Ovest ed ad Est di Monte

Frumento Supino; il secondo si dirige in direzione Est, all'interno della Valle del Bove.

Allo stato attuale, il valore dell'ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene su un

livello alto. La posizione del centroide delle sorgenti del tremore risulta localizzata

nell'area del Cratere di SE. L'attività infrasonica continua ad essere sostenuta, con valori

elevati sia nella frequenza di accadimento che nell'ampiezza degli eventi infrasonici. Le

sorgenti degli eventi sono localizzate nell'area del Cratere di SE.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo mostrano che continua la debole

variazione sui segnali clinometrici alle stazioni sommitali. A partire dalle 05:00 UTC una

ancora più debole variazione è osservabile anche in qualche stazione a media quota.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.

Etna in eruzione: fontane di lava e due nuove colate

Etna in eruzione: fontane di lava e due nuove colate