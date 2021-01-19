ETNA, INGV: EMISSIONI DI CENERE DISPERSE RAPIDAMENTE DAI VENTI, FLUSSI LAVICI IN RAFFREDDAMENTO

In riferimento all’intensificazione dell’attività dell’Etna delle scorse ore, nell’ultimo aggiornamento (ore 07:46) l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato...

In riferimento all’intensificazione dell’attività dell’Etna delle scorse ore, nell’ultimo aggiornamento (ore 07:46) l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che “l’analisi delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza dell’INGV-OE mostrano che la nube vulcanica, descritta nel comunicato precedente, non è più presente in atmosfera. Al Cratere di Sud Est “permangono sporadiche emissioni di cenere che sono disperse rapidamente dai venti in quota”.

Dall’analisi delle immagini l’INGV ha osservato inoltre “che i flussi lavici, confinati in area sommitale, sono in raffreddamento. Da un punto di vista del tremore vulcanico, rispetto al comunicato precedente, non si notano variazioni rilevanti”.

L’ampiezza del tremore “risulta su livelli medi, l’attività infrasonica è discreta, caratterizzata da transienti di piccola ampiezza. I dati delle reti di deformazione non mostrano variazioni significative, a meno della stazione di Cratere del Piano che in concomitanza con l’episodio di fontana di lava ha registrato una variazione di circa 1 microradiante su ambedue le componenti del sensore clinometrico.”