ETNA, INGV: SI È APERTA UNA BOCCA EFFUSIVA NELLA PARTE ALTA DELLA VALLE DEL BOVE.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle ore 08:05 UTC si è aperta una bocca effusiva nella parte alta della Valle del Bove. La quota del punto di emissione lavica è di circa 2800 m sopra il livello del mare.

L' ampiezza media del tremore, dopo un rapido decremento osservato nel pomeriggio di giorno 28, oscilla su valori medio-alti. La localizzazione delle sorgenti è nell'area del cratere di Sud Est ad una profondità di circa 3000 metri. L'attività infrasonica è bassa e localizzata nell'area del cratere Bocca Nuova.

I segnali delle deformazioni del suolo registrati alle reti permanenti di monitoraggio GNSS e clinometrica (tilt) nelle ultime ore non mostrano variazioni significati