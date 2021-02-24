ETNA. INGV: SI REGISTRA UN INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ STROMBOLIANA

BOLLETTINO DELL'INGV DELLE ORE 20.45L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 19 locali si registra un incremento dell'attività stromboliana, dalle t...

BOLLETTINO DELL'INGV DELLE ORE 20.45

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 19 locali si registra un incremento dell'attività stromboliana, dalle telecamere di sorveglianza a partire dalle ore 20:30 si osserva un trabocco lavico dal CSE in direzione Valle del Bove.

In particolare le due bocche dove era concentrata l'attività stromboliana adesso producono una fontana di lava, l'altezza raggiunta da tale attività è di 400 m circa.

Persiste l'attività di emissione di cenere in atmosfera al di sopra del CSE.

L'ampiezza media del tremore vulcanico mostra valori elevati con tendenza all'incremento. La localizzazione della sorgente permane nell'area del cratere di SE ad una profondità di circa 2700 m sopra il livello del mare. Anche l'attività infrasonica risulta parecchio sostenuta sia nel tasso di accadimento che nell'energia degli eventi. La localizzazione degli eventi infrasonici permane al Cratere di SE.