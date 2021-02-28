ETNA: INGV “DECREMENTO DEL TREMORE VULCANICO FINO A VALORI MEDIO-BASSI

COMUNICATO DELL'INGV ORE 10.28L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività di fontana di lava al CSE è cessata alle 08:33UTC, rimane attiva la colata l...

COMUNICATO DELL'INGV ORE 10.28

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività di fontana di lava al CSE è cessata alle 08:33UTC, rimane attiva la colata lavica verso la Valle del Bove.

Per quanto riguarda l'ampiezza media del tremore vulcanico, dopo una rapida fase di incremento fino a valori molto elevati, alle ore 08:20 UTC è stato osservato un repentino decremento fino a valori medio-bassi. La sorgente del tremore permane nell'area del Cratere di SE ad una profondità di circa 2600 m sopra il livello del mare. Contestualmente, anche l'attività infrasonica, ha subito una brusca diminuzione. L'analisi dei dati clinometrici ha mostrato variazioni a tutte le stazioni in concomitanza all'episodio di fontana di lava, con valori massimi (circa 3 microradianti) registrati alla stazione di Cratere del Piano (ECP). L'analisi dei dati della rete GNSS delle ultime ore mostra delle oscillazioni con ampiezza confrontabile con l'errore, e non si registrano variazioni significative

COMUNICATO DELL'INGV ORE 08.43

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE con debole emissione di cenere.

L'ampiezza media del tremore vulcanico ha subito un repentino incremento pur mantenendosi allo stato attuale nel livello medio. anche l'attività infrasonica è in aumento.

Pronti per il settimo parossismo tra poco?

Da un paio di ore è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di SE ed è in aumento l'ampiezza del tremore vulcanico.