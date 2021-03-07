ETNA, LA FONTANA DI LAVA SI È FERMATA, PIOGGIA DI CENERE SUI PAESI DEL VERSANTE IONICO.

AGGIORNAMENTO ORE 09.16L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che lafontana di lava al Cratere di SE è cessata.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che L'attività di fontana di lava al Cratere di SE (CSE) è cessata alle 07:10 UTC circa. Permane una debole attività di emissione di cenere. La nube vulcanica, che si disperde nel settore orientale, ha prodotto prevalentemente ricaduta di cenere e lapilli sui paesi etnei di Milo, Fornazzo, Trepunti, Giarre, Macchia di Giarre, Mascali, Riposto e Torre Archirafi.

A causa della copertura nuvolosa, non è possibile riportare osservazioni sui flussi lavici che si sono espansi nella parte alta della Valle del Bove. A partire dalle 06:45 UTC il tremore vulcanico ha subito un rapido decremento dell'ampiezza portandosi a livelli medio-bassi; le sorgenti risultano in prossimità del CSE. Gli eventi infrasonici sono scarsi e di debole energia.

L'analisi dei dati clinometrici ha mostrato variazioni a diverse stazioni durante episodio di fontana di lava, con valori massimi (circa 3 microradianti) registrati alla stazione di Cratere del Piano (ECP).

I dati della rete GNSS nelle ultime ore non hanno mostratovariazioni significative

Nuovo forte parossismo in corso sull'Etna, l'evento ha avuto inizio intorno alle ore 04 della notte e tutt'ora in corso.

Al momento l'ingv segnala una colonna eruttiva che ha adesso superato l'altezza di 10.000 m s.l.m. disperdendosi in direzione Est., purtroppo non visibile a causa della copertura nuvolosa.

Un tappeto di cenere. Grossi lapilli su Giarre, Riposto, Fiumefreddo e i nei Comuni pedemontani di Milo e Sant’Alfio.

COMUNICATO DELL'INGV DELLE ORE 07.54

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 06:00 UTC circa, l'attività stromboliana al cratere di SE (CSE) è passata a fontana di lava e dalle ore 06:20 UTC ha formato una colonna eruttiva che ha adesso superato l'altezza di 10.000 m s.l.m. disperdendosi in direzione Est. Riguardo i flussi lavici che si espandono nella Valle del Bove, a causa della copertura nuvolosa non è possibile effettuare nessuna osservazione per stimare la quota dei fronti.

Il tremore vulcanico nell'ultima mezz'ora ha raggiunto un'ampiezza media molto alta ed è costantemente localizzato in prossimità del cratere di C Numero ed energia degli eventi infrasonici sono elevati e le relative localizzazioni sono al cratere di CSE.

I dati della rete GNSS non mostrano variazioni significative, mentre la rete clinometrica mostra contenute variazioni (0.1 - 1 microradianti) in concomitanza con l'attività in

corso.

