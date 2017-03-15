Etna: l’attività si intensifica, aumento del tremore vulcanico

costantemente monitorato dall'Osservatorio Etneo dell’INGV

Dalle 8.34 (ora locale) di questa mattina, 15 marzo, l’attività stromboliana dell’Etna al Nuovo Cratere di Sud-Est (NCSE), iniziata nella serata di ieri, si è gradualmente intensificata, generando una colata lavica sommitale.

Durante le prime ore della mattina è iniziato un trabocco lavico sul versante meridionale del Nuovo Cratere di Sud-Est dalla bocca eruttiva, dove prosegue l’attività stromboliana. I prodotti emessi ricadono in prossimità dell’orlo craterico e lungo i fianchi del cono. Questa attività è associata a sporadiche emissioni di cenere.

Il fenomeno è costantemente monitorato dall'Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).