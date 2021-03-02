ETNA: L'INGV: AUMENTO DEL TREMORE VULCANICO".

COMUNICATO INGV ORE 12.46L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che Dalle ore 11:34 GMT si registra un incremento dell'attività stromboliana al CSE accompagnata...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che Dalle ore 11:34 GMT si registra un incremento dell'attività stromboliana al CSE accompagnata da emissione di cenere che si disperde rapidamente in atmosfera. Dopo una breve fase stazionaria, l'ampiezza media del tremore vulcanico, intorno alle 11:30 GMT, ha ripreso ad aumentare, le sorgenti si stanno spostando verso il Cratere di Sud-Est. Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento, e le sorgenti sono localizzate al Cratere di Sud-Est.

Preludio dell'ottavo episodio parossistico??

L'ingv segnala che dalle ore 11.45 si osserva un debole dell'attività stromboliana al CSE, accompagnata ad un lieve incremento del tremore vulcanico

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva la ripresa di una debole attività stromboliana al CSE. Dalle 10:45 UTC si osserva un lieve incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico. L'attività infrasonica mostra anch'essa un incremento nel numero degli eventi.

