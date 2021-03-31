ETNA, L’INGV CONFERMA “L’APERTURA DI UNA BOCCA EFFUSIVA ALLA BASE DEL CRATERE DI SUD-EST

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le osservazioni svolte da personale INGV in campo confermano l'apertura di una bocca effusiva che si è originata dal...

La bocca effusiva alle ore 02:30 UTC era attiva ed alimentava un campo lavico costituito da diversi flussi lavici che si propagavano in direzione SSO, S e SSE. Nel periodo di osservazione, i flussi lavici di SSO e S apparivano scarsamente alimentati e i loro fronti erano confinati tra quota 2800 - 2900 m s.l.m.. Il flusso di SSE era ben alimentato e il suo fronte, che si attestava a circa 2750 m s.l.m., aveva quasi raggiunto l'orlo della Valle del Bove.

Per ciò che concerne l'attività stromboliana al Cratere di SE non si sono osservati incrementi di intensità e l'attività rimane per lo più confinata all'interno del cratere.

Rispetto al comunicato n. 251, rimane invariata l'attività eruttiva agli altri crateri sommitali.

L'andamento dell'ampiezza del tremore vulcanico permane su valori medi e da alcune ore, è caratterizzato da minori fluttuazioni dell'ampiezza, da addebitarsi ad una sostanziale diminuzione dei transienti a bassa frequenza che hanno caratterizzato il segnale sismico sino alla mattina di oggi. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico rimane localizzato in corrispondenza del Cratere di SE ad una elevazione compresa tra i 2400 e 2700 m sul livello del mare.

L'attività infrasonica da alcune ore mostra una diminuzione sia delle frequenze di accadimento che dell'ampiezza degli eventi. Le sorgenti sono essenzialmente localizzate nell'area del Cratere di NE e della Bocca Nuova / Voragine.

I dati delle stazioni GNSS e tilt non mostrano sostanziali variazioni.