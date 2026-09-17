ETNA, LUNGA NUBE DI CENERE QUESTA MATTINA: VONA ROSSO, AEROPORTO DI CATANIA OPERATIVO

Alle 8:06 le webcam mostrano ancora una lunga emissione dalla zona sommitale. L’ultimo avviso INGV segnala cenere in corso, ma al momento non risultano limitazioni all’aeroporto di Catania.

ETNA – Il vulcano continua a farsi osservare anche nella mattinata di oggi, giovedì 17 settembre. Poco dopo le 8, le immagini delle webcam mostrano chiaramente una lunga emissione proveniente dalla zona sommitale dell’Etna, con una nube ben visibile che si estende per diversi chilometri.

L’ultimo VONA – Volcano Observatory Notice for Aviation, emesso dall’Osservatorio Etneo dell’INGV, mantiene il codice colore ROSSO, innalzato dal precedente livello arancione. Nel documento viene indicata un’emissione di cenere in corso, mentre l’altezza della nube vulcanica non risultava stimabile al momento dell’emissione dell’avviso.

Secondo la comunicazione INGV, la nube di cenere risultava diretta verso Sud e il fenomeno era osservato attraverso le telecamere di sorveglianza visibili e termiche.

Anche questa mattina il pennacchio risulta chiaramente visibile dalle aree poste sul versante meridionale dell’Etna. Il codice rosso del VONA riguarda il settore dell’aviazione e non rappresenta, da solo, un livello di allerta per la popolazione.

Il quadro resta sotto costante osservazione. L’INGV ha precisato che verrà emesso un nuovo VONA qualora dovessero verificarsi variazioni significative dell’attività vulcanica o del codice colore.

Al momento, l’aeroporto di Catania risulta regolarmente operativo e non sono segnalate limitazioni ai voli legate all’attività dell’Etna.

La situazione resta comunque in evoluzione e sarà importante seguire gli eventuali aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Foto: webcam Etna – ore 08:06 del 17 settembre 2026