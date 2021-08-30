ETNA, MUSUMECI: “PIOGGIA DI CENERE, L’UNIONE EUROPEA RICONOSCA IL FENOMENO COME CALAMITÀ NAZIONALE”

"Una nuova e fittissima pioggia di cenere vulcanica è caduta su molti comuni del versante ionico siciliano, Giarre e Riposto in particolare. Sono evidenti i danni enormi che lapilli e cenere hanno pr...

Ed è, di nuovo, conta dei danni". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "L'abbiamo detto e ripetuto - aggiunge il governatore - non si tratta di un fenomeno sporadico, questi "episodi" sono sempre più frequenti e non possono essere gestiti come occasionale emergenza.

E' necessario che la Protezione civile nazionale ed il governo di Roma facciamo un ulteriore sforzo finanziario e intervengano su Bruxelles affinché l'Unione europea - sottolinea Musumeci - riconosca finalmente questo fenomeno come calamità nazionale e autorizzi un Piano che ci consenta di dare risposte immediate e congrue a sindaci e cittadini, ancora oggi costretti da sette mesi ad affrontare una emergenza che è diventata routinaria"