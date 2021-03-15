ETNA, NELLA NOTTE NUOVE "BIZZE": 13ESIMO PAROSSISMO IN UN MESE

Nella notte nuove bizze dell'Etna. Si tratta del 13esimo parossismo nel cratere di sud-est in un mese. L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fa sapere che le telecam...

Nella notte nuove bizze dell'Etna. Si tratta del 13esimo parossismo nel cratere di sud-est in un mese. L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fa sapere che le telecamere di sorveglianza hanno monitorato una ripresa dell'attività stromboliana dal cratere di sud-est iniziata ieri intorno alle 21.10.

Contestualmente è continua l'attività alla Voragine, Bocca Nuova e cratere di nord-est. L'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un incremento portandosi su valori alti. Le sorgenti del tremore sono state localizzate nel cratere di sud-est a una profondità di circa 2,5 chilometri.