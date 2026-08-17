Etna, notte di forte attività con fontane di lava: tremore ancora alto, VONA rosso ma aeroporto operativo

L’Etna continua a dare spettacolo e a mantenere alta l’attenzione. Per tutta la notte è proseguita una sostenuta attività eruttiva con fontane di lava. Il tremore vulcanico resta su valori elevati.

Notte di forte attività sull’Etna tra domenica 16 e lunedì 17 agosto. Il vulcano ha continuato a manifestare una sostenuta attività eruttiva nell’area sommitale, caratterizzata da fontane di lava e intensi bagliori, chiaramente visibili anche a grande distanza.

Uno spettacolo particolarmente evidente nelle ore notturne, quando il rosso della lava ha illuminato la sommità del vulcano. L’attività è stata osservata anche da Paternò: una delle immagini della notte è stata scattata da Jlenia Garraffo nella zona Ardizzone.

Tremore ancora nella fascia alta

Anche i dati del monitoraggio confermano una situazione che resta sostenuta. Nelle prime ore di lunedì il tremore vulcanico si mantiene nella fascia dei valori alti.

Dal grafico si osserva una diminuzione rispetto al picco raggiunto nelle ore precedenti, ma la curva permane ancora all’interno della fascia rossa, rendendo necessario continuare a seguire l’evoluzione del vulcano.

VONA rosso, aeroporto di Catania operativo

Resta inoltre il VONA rosso per l’aviazione, legato all’attività dell’Etna. Nonostante il livello di allerta, al momento l’aeroporto di Catania prosegue regolarmente la propria operatività.

Il VONA rosso non comporta infatti automaticamente la chiusura dell’aeroporto: eventuali restrizioni al traffico aereo dipendono dall’evoluzione dell’eruzione e, in particolare, dalla presenza e dalla dispersione della cenere vulcanica.

La situazione dell’Etna rimane dunque in evoluzione e costantemente monitorata. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nel corso della mattinata.

Foto: Jlenia Garraffo – Paternò, zona Ardizzone.